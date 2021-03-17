الوطن العمانية تشيد بتصريحات جوتيريش بشأن التوزيع العادل للقاحات

أشادت صحيفة الوطن العمانية، بموقف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذى انتقد الدول الغنية التي تقوم بتخزين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى ظل الأزمة الكبيرة التى يعانى منها العالم أجمع بسبب الوباء.ونقلت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الأربعاء تصريحات جوتيريش التى قال فيها " إنه في الوقت الذي جلبت فيه عمليات إنتاج اللقاح بصيصا من الأمل، فإن هناك قلقا عميقًا إزاء التناقضات فيما يتعلق بالحصول على جرعات التطعيم، نرى الكثير من الأمثلة على قومية اللقاحات وتخزينها في البلدان الأكثر ثراء، فضلًا عن الصفقات الجانبية المستمرة مع الشركات المصنِّعة التي تقوض وصول اللقاح للجميع".وذكرت الصحيفة، أن هذه التصريحات تحمل في طياتها معان كثيرة، وتؤكد أن عمليات التصنيع والتوزيع تشوبها حالات تسييس متعمدة، وأن هناك ازدواجية معايير، وأن بعض شركات الأدوية المصنِّعة للقاحات تمارس عملا غير أخلاقي يتناقض مع طبيعة عملها التي تهدف بالأساس إلى توفير الأدوية المناسبة للبشرية، والتخفيف عنها وإعانتها على التخلص من أمراضها، بالإضافة إلى ما تجنيه هذه الشركات من أرباح مشروعة.ووفقا لانتقادات الأمين العام للأمم المتحدة عن عمليات التخزين والصفقات الجانبية، فإن معنى ذلك أيضا أن بعض هذه الشركات تتبع سلطات بلدانها، وتأتمر بأوامرها، لذا لا غرو من قيام بعضها باتباع سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، فضلًا عن ما يدور خلف الكواليس من أسباب وسياسات وتوجّهات تتعلّق بوباء كورونا وتفشيه.واختتمت الصحيفة، بالقول "يبدو أن العالم أمام أزمة أخلاقية جديدة، تفتقد فيها الثقة، وتتضاعف معها المآسي بالشعوب، لا سيما الفقيرة، لتضاف إلى الأزمات الأخلاقية التي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم، وعليه لابد من أن يتخلص العالم، وخصوصا الدول الغنية والكبرى من أنانيتها وتنتصر لصالح الإنسانية والاستقرار".