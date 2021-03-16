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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التخطيط تترأس اجتماع «قومي الأجور» الخميس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:40 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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كشف جبالي المراغي عضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس سيعقد اجتماعا الخميس برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لدراسة تطبيق قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه على موظفى القطاع العام والخاص أسوة بالقطاع الحكومي.

وأضاف «المراغي» في تصريحات له أن الاجتماع سيعقد بحضور ممثلي الوزارات المعنية واتحاد عمال مصر وممثلي اتحاد الصناعات ورجال الأعمال لضمان التوصل إلى توافق بشأن مقترحات تحريك الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، خاصة في ظل عدم وجود تشريع ملزم حتى الآن بتطبيقه.

وأشار إلى أن المجلس توصل في اجتماعاته السابقة إلى تصور بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ2000 جنيه، على أساس عدد ساعات العمل وبما يراعى طبيعة كل نشاط اقتصادي وموقعه جغرافيًا.

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