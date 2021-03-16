إصابات كورونا قفزت بنسبة 24% في هولندا الأسبوع الماضي

أعلنت السلطات الصحية الهولندية أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد زاد بنسبة 24% في الأسبوع الذي ينتهي اليوم الثلاثاء، وهي أكبر قفزة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر.وسجلت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة إجمالي عدد إصابات جديدة 39527 حالة في الأسبوع المنصرم وهو ما يرفع العدد الإجمالي لمرضى كوفيد-19 منذ بدء الجائحة إلى نحو 1.2 مليون حالة بالإضافة إلى 16119 وفاة.وقال المعهد الهولندي للصحة العامة، إن ثلاثة أرباع حالات الإصابة الجديدة تسببت فيها السلالة الجديدة الأكثر عدوى التي ظهرت للمرة الأولى في بريطانيا.وحذر المعهد من موجة جديدة وشيكة من الإصابات مع غلبة السلالات الجديدة للفيروس.ودفع ذلك الحكومة في الأسبوع الماضي إلى تمديد عزل عام واسع لمكافحة الجائحة شمل حظر تجول ليليا أثار غضب بعض المواطنين.