قرار من مجلس الدولة بشأن «خناقة» الـ15 شجرة بين تجميل القاهرة والكهرباء
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:51 م
عماد سليمانطباعة
قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، في النزاع القائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لإلزام الكهرباء بسداد مبلغ 21 ألف جنيه قيمة التلفيات الناتجة عن إزالة وقطع 15 شجرة، بعدم اختصاصها.
نُظرت الفتوى بناءً على كتاب القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإدارة العامة لشبكات حلوان، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيهًا قيمة التلفيات الناتجة عن إزالة وقطع 15 شجرة فيكس نتدا، 125 عود تفلا.
تعود أحداث الواقعة لقيام البع في شبكات الكهرباء بحلوان بالتعدي على الأحواض المزروعة بالشارع الغربي بحلوان، ومحتواها: 15 شجرة فيكس نتدا عمر 10 سنوات، 125 عود تفلا عمر 10 سنوات.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء التابعة لها، تعد من أشخاص القانون الخاص، شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتنبسط عليهم ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات.
وثبت لدي الفتوى أن النزاع الماثل قائمٌ بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء -الإدارة العامة لشبكات حلوان-.
كانت الأخيرة من أشخاص القانون الخاص، أي لا تعدُّ من الجهات التي تضمنتها الفقرة "د" من المادة 66 من قانون مجلس الدولة، الأمر الذي ينحسر معه اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع.
نُظرت الفتوى بناءً على كتاب القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإدارة العامة لشبكات حلوان، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيهًا قيمة التلفيات الناتجة عن إزالة وقطع 15 شجرة فيكس نتدا، 125 عود تفلا.
تعود أحداث الواقعة لقيام البع في شبكات الكهرباء بحلوان بالتعدي على الأحواض المزروعة بالشارع الغربي بحلوان، ومحتواها: 15 شجرة فيكس نتدا عمر 10 سنوات، 125 عود تفلا عمر 10 سنوات.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء التابعة لها، تعد من أشخاص القانون الخاص، شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتنبسط عليهم ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات.
وثبت لدي الفتوى أن النزاع الماثل قائمٌ بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء -الإدارة العامة لشبكات حلوان-.
كانت الأخيرة من أشخاص القانون الخاص، أي لا تعدُّ من الجهات التي تضمنتها الفقرة "د" من المادة 66 من قانون مجلس الدولة، الأمر الذي ينحسر معه اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع.