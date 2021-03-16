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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قرار من مجلس الدولة بشأن «خناقة» الـ15 شجرة بين تجميل القاهرة والكهرباء

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:51 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، في النزاع القائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لإلزام الكهرباء بسداد مبلغ 21 ألف جنيه قيمة التلفيات الناتجة عن إزالة وقطع 15 شجرة، بعدم اختصاصها.

نُظرت الفتوى بناءً على كتاب القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإدارة العامة لشبكات حلوان، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيهًا قيمة التلفيات الناتجة عن إزالة وقطع 15 شجرة فيكس نتدا، 125 عود تفلا.

تعود أحداث الواقعة لقيام البع في شبكات الكهرباء بحلوان بالتعدي على الأحواض المزروعة بالشارع الغربي بحلوان، ومحتواها: 15 شجرة فيكس نتدا عمر 10 سنوات، 125 عود تفلا عمر 10 سنوات.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء التابعة لها، تعد من أشخاص القانون الخاص، شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتنبسط عليهم ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات.

وثبت لدي الفتوى أن النزاع الماثل قائمٌ بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء -الإدارة العامة لشبكات حلوان-.

كانت الأخيرة من أشخاص القانون الخاص، أي لا تعدُّ من الجهات التي تضمنتها الفقرة "د" من المادة 66 من قانون مجلس الدولة، الأمر الذي ينحسر معه اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع.

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