شيرين عبد الوهاب تتعاقد على غناء تتر مسلسل «لحم غزال»

تعاقدت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد "لحم غزال" للنجمة غادة عبد الرازق والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل مع المطربة شيرين عبد الوهاب لغناء تتر العمل.وتبدأ شيرين في تسجيل الأغنية الخاصة بالمسلسل خلال أيام.وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد طرحت البوستر الدعائي للعمل الأسبوع الماضي، وهو العمل المنتظر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل على شبكة قنوات mbc.تدور أحداث هذه السلسلة في بيئة اجتماعية شعبية وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء."لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.