ألمانيا تخطط لإجراء اختبارات أسبوعية للكشف عن كورونا للعاملين

تخطط الحكومة الألمانية لإجراء اختبارات أسبوعية للكشف عن فيروس كورونا المستجد للعاملين في وزارات وهيئات حكومية- ولكن ما زال يجري العمل لتحقيق ذلك.وجاء ذلك في رد وزارة الداخلية الألمانية على استجواب كتابي من أوتو فريكه، نائب الحزب الديمقراطي الحر بالبرلمان الألماني "بوندستاج".يذكر أن الحكومة الألمانية والولايات قررت في مطلع مارس الجاري أنه يتعين على الشركات في ألمانيا توفير إمكانية إجراء اختبار سريع مجاني لموظفيها مرة أسبوعيا على الأقل.وجاء في رد الوزارة على استجواب فريك أن الحكومة الاتحادية تخطط لأن توفر للموظفين في الوزارات الاتحادية والقطاعات التابعة لها إمكانية إجراء اختبار أسبوعيا. وأضافت الوزارة في ردها: "يتم التنسيق حاليا بشأن التنفيذ بين الوزارات".