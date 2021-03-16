أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل آمال التعافي

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الثلاثاء وبلغ المؤشر توبكس أعلى مستوى في 20 عاما مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا أثر مكاسب وول ستريت وسط آمال تعافي اقتصادي قوي في الولايات المتحدة.وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65 بالمئة ليسجل 1981.50 ‬نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مايو 1991، وكان سهم مجموعة سوفت بنك أكبر داعم للمؤشر، يليه سهم سوني الذي صعد 1.62 بالمئة.وارتفع المؤشر نيكي 0.52 في المئة مسجلا 29921.09 نقطة.وقال هيديوكي إيشاجورا من دايوا سيكيورتيز "المعنويات في السوق قوية، يدعمها التفاؤل حيال استفادة معظم الشركات اليابانية من تعافي الاقتصاد الأمريكي".وتابع "تعززت ثقة المستثمرين بفضل تراجع عائدات السندات الأمريكية، المدفوعات النقدية للأفراد في الولايات المتحدة.. إقرار حزمة المساعدات الاقتصادية سبب آخر يدعم السوق".أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي عند مستويين قياسيين يوم الاثنين بينما صعد المؤشر ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه واحدا بالمئة.وتقدمت أسهم التكنولوجيا في اليابان أيضا وزاد سهم سوفت بنك 2.41 بالمئة وربح سهم طوكيو إلكترون 1.5 بالمئة وزاد سهم أدفانتست 3.37 بالمئة.