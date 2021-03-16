وفاة نقيب المحامين في قنا

غيّب الموت، مساء الاثنين، فتحي صويني نقيب محامين قنا إثر تعرضه لوعكة صحية بعد إجراء انتخابات النقابة الفرعية للمحامين.وفتحي صويني، أحد أشهر وأبرز المحامين في مختلف مدن ومراكز وانحاء محافظة قنا، الذي قضي سنوات طويلة في مهنة المحاماة، وتربع على عرش النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة قنا، لدورات عديدة.واكتسب نقيب المحامين الراحل ثقة المحامين في مدن ومراكز محافظة قنا التسع، فضلًا عن كونه قد حظى بحب أعضاء النقابة بأنحاء المحافظة المختلفة.