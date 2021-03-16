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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة نقيب المحامين في قنا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:06 ص
فتحي صويني
فتحي صويني
قنا: إسلام البكري
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غيّب الموت، مساء الاثنين، فتحي صويني نقيب محامين قنا إثر تعرضه لوعكة صحية بعد إجراء انتخابات النقابة الفرعية للمحامين.

وفتحي صويني، أحد أشهر وأبرز المحامين في مختلف مدن ومراكز وانحاء محافظة قنا، الذي قضي سنوات طويلة في مهنة المحاماة، وتربع على عرش النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة قنا، لدورات عديدة.

واكتسب نقيب المحامين الراحل ثقة المحامين في مدن ومراكز محافظة قنا التسع، فضلًا عن كونه قد حظى بحب أعضاء النقابة بأنحاء المحافظة المختلفة.

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