انخفاض البطالة لأقل مستوياتها وتراجعها بين الإناث لـ16.8%

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن انخفاض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.2٪ في الربع الرابع والأخير من 2020، مقارنة بـ7.3٪ خلال الربع السابق جاء على خلفية تخفيف الإغلاق وإنهاء إجراءات حظر التجول الجزئي التي اتخذتها الحكومة تزامنًا من جائحة كورونا.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن معدل البطالة يعد أقل بكثير من المعدل التاريخي البالغ 10.8٪ نتيجة الانخفاض الملحوظ في بطالة الإناث مسجلة 16.8٪ خلال الربع الرابع 2020 مقابل 22.7٪.خلال الربع المقابل من الربع السابق.من ناحية أخرى، شهدت بطالة الذكور أيضًا تراجع ولكن بوتيرة أبطأ مسجلة 5.1٪ خلال الربع الرابع مقارنة بـ 5.8٪ خلال الربع الثالث، كما ارتفع عدد العاملين إلى 27.8مليون مشتغل خلال الربع الرابع مقابل26.1 مليون مشتغل خلال الربع السابق فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.16 مليون شخص في الربع الرابع مقارنة بـ2.06 مليون شخص خلال الربع الثالث 2020.أما عن الهيكل الاقتصادي للمشتغلين، شهد معدل المشاركة في القوى العاملة زيادة بشكل مطرد لتتقارب إلى المستويات التاريخية لتسجل 43.5٪ في الربع الرابع مقارنة بـ41.1٪ في الربع الثالث، حيث استحوذ قطاع الزراعة على نصيب الأسد بنسبة 20.6٪ من إجمالي المشتغلين يشكلون نحو 5.7 مليون عامل يليه قطاع البيع بالجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بمساهمة 15.7٪ من مجموع المشتغلين 4.4 مليون عامل ثم قطاع البناء وقطاع الصناعات التحويلية، حيث ساهم بنحو 13.3٪ و12.8٪ على التوالي من إجمالي المشتغلين.