ترقيات يوليو: 4 فئات خارج الحركة وحصر للمستحقين

للعام الثالث على التوالى، تستعد الحكومة لإقرار حركة ترقيات جديدة لجميع العاملين المستوفين للشروط اعتبارًا من يوليو المقبل بتكلفة إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجلس الوزراء اليوم خلال مناقشته مشروع الموازنة للعام المالى المقبل 2021-2022.• حصر مستحقى الترقية والوظائف الشاغرةفى هذا الصدد، تجرى وحدات الجهاز الإدارى للدولة حصر لجميع الوظائف الشاغرة والممولة التى يجوز الترقية عليها فى كل مجموعة وظيفية، وحصر أسماء الموظفين المرشحين للترقية من واقع سجل الأقدمية وتقارير تقويم أداء كلًا من المرشحين للترقية عن الثلاث سنوات الأخيرة والجزاءات الموقعة على الموظف وتاريخها، وذلك خلال مدة زمنية أقصاها 3 أشهر تمهيدًا لمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمن ستشملهم حركة الترقيات القادمة مع بداية الموازنة الجديدة يوليو المقبل.• 5 شروط للترقياتومن المقرر أن تشمل حركة الترقيات جميع العاملين المستوفون المدد اللازمة للترقى لوظيفة أعلى فى 30 يونيو 2021 وكذلك أصحاب الترقيات المعطله من يوليو الماضى والتى لم تستكمل إجراءات ترقيتهم بسبب إجراءات ترشيد النفقات خلال جائحة كورونا ويستحق جميعهم علاوة ترقية بنسبة 5 %من الأجر الوظيفى، وفيما يلى أهم شروط استحقاق الترقية:توافر وظائف شاغرة وممولة تلى الوظيفة التى يشغلها الموظف المرشح للترقية.استيفاء الموظف شروط شغل الوظيفة المرقى إليها.قضاء المدد البينية اللازمة للترقى.صدور قرار رسمى من السلطة المختصة بناء على اقتراح من لجنة الموارد البشرية.يحفظ حق الموظف أثناء الإجازات المرضية ورعاية طفل فى الترقية.• 4 فئات خارج حركة الترقياتأما عن حالات حظر الترقية، فتشمل 4 فئات هى:الموظف أثناء فترة الإعارة.الموظف الحاصل على إجازة بدون أجر.الموظف الموقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام قبل محو الجزاء.المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل.