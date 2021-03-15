«اطلبوا ملكوت الله».. الحلقة الأحدث من برنامج «آية في حكاية»

أطلقت إيبارشية هولندا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية الحلقة الأحدث من برنامج "أية في حكاية".جاءت حلقة اليوم بعنوان "اطلبوا ملكوت الله "، والذي ناقش خلالها القس يسى ميساك ضرورة تعلم بعض الفضائل خلال فترة الصوم الكبير.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، الذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.