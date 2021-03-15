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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«خدش الحياء».. القصة الكاملة لواقعة التحرش بفتاة فى مترو الأنفاق

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:38 م
التحرش بفتاة في مترو
التحرش بفتاة في مترو الأنفاق
إيمان ماهر
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لم ينتهِ الحديث عن واقعة التحرش بطفلة المعادي، حتى ظهر فيديو آخر لا تتعدى مدته الـ37 ثانية لشاب يقوم بأفعال خادشة للحياء أمام فتاة بإحدى عربات المترو بالخط الثالث، حيث ظهر جالسًا على المقعد المقابل لها أثناء تواجدها بمفردها، مستغلا قلة عدد الركاب في محاولة التحرش بها، على حد قولها.

البداية
نشر خطيب الفتاة الذي يدعى أحمد ناجي، مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الذي أحدث موجة من الغضب والاستياء مطالبين بمعاقبة المتحرش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

بلاغ
وورد بلاغ لقسم شرطة خامس المترو، من عاملة بمول تجاري بمنطقة الشروق بالقاهرة، بصحبتها خطيبها موظف بشركة للتسويق العقارى مقيم بالجيزة، وقررت الأولى أنه حال استقلال قطار المترو، من محطة البحوث إتجاه محطة عدلى منصور، وحال مرور القطار بمحطة قباء، دائرة قسم شرطة النزهة، تلاحظ لها استقلال أحد الأشخاص القطار، والجلوس أمامها والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب، فصورته باستخدام هاتفها المحمول، وأرسلت مقطع الفيديو لخطيبها، الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

القبض عليه
وألقت قوات الشرطة، اليوم الإثنين، القبض على المتهم في واقعة محاولته التحرش بفتاة داخل عربة قطار مترو، والتي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مريض نفسي
تبين أنه بائع لحوم مجمدة مقيم في القاهرة، ويحمل شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسي، وتابعت وزارة الداخلية في بيان لها أنه عند مواجهة المتهم بأفعاله المنافية للآداب أمام الفتاة الجالسة أمامه داخل عربة المترو، قال إنه كان يقوم بتعديل ملابسه.

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