خبير اقتصادي: مبادرة التمويل العقاري ستخلق حالة من الرواج بالسوق

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المبادرة الرئاسية بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري، مهمة للغاية لمحدودى الدخل، مؤكدًا أنها ستساهم في خلق حالة رواج بالسوق العقاري خلال الفترة الحالية، في ظل حالة الركود جراء تداعيات فيروس كورونا.وأضاف «الإدريسي» في تصريح لـ«الدستور»، أن تقديم تسهيلات للمواطنين وبالاخص محدودي الدخل يأتي من جانب اهتمام الرئاسة المستمر بتحسين مستوى معيشة المواطن، لافتًا إلى أنها ليست الأولى التي تثبت أن الرئيس مهتم بمعيشة المواطن المصري، فهناك مبادرة حياة كريمة أيضًا في القرى والمراكز في الريف وصعيد مصر.جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه البنك المركزي، ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري، لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدي 3%.