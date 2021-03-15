قصة مسلسل الاختيار 2 المعروض في رمضان 2021

قصة مسلسل الاختيار 2 في رمضان 2021

تخوض شركة سينرجي للانتاج الفني سباق رمضان المقبل بجزء جديد من مسلسل الاختيار 2 هو الثاني في هذه السلسلة الدرامي المهم فمن المتوقع أن يحقق العمل الذي يحمل أسم رجال الظل نجاح جماهيري كبير مثل الجزء الأول الذي عرض رمضان الماضي، وتستعرض "الدستور" تفاصيل الجزء الثاني من العمل والقصة التي يناقشها.المسلسل بشكل عام يتحدث عن شهداء الشرطة في الفترة من 2013 حتى عام 2020 ويتناول بشكل خاص بطولة أحد أبطال الشرطة وهي الشخصية الذي قدمها كريم عبدالعزيز بجانب أحد الضباط الخونة الذي ينشقون عن الشرطة وينظم للإرهابيين وهو النجم أحمد مكي، ويعتمد الجزء الثاني على كشف تضليل الجماعات الإرهابية للرأي العام في مصر بجانب تقديم توعية للمصريين كما سيتم تقديم معارك أضخم وأكبر من الذي تم تقديمها في الجزء الأول كما أن المسلسل يحتوي على العديد من مشاهد التجمعات والمظاهرات والتي تم تنفيذها بصعوبة بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن المخرج بيتر ميمي أنتهي من تصويرها.

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القنوات الناقلة وأبطال مسلسل الاختيار 2