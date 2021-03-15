قصة مسلسل الاختيار 2 المعروض في رمضان 2021
الإثنين 15/مارس/2021 - 02:08 م
أمير محمد خالدطباعة
تخوض شركة سينرجي للانتاج الفني سباق رمضان المقبل بجزء جديد من مسلسل الاختيار 2 هو الثاني في هذه السلسلة الدرامي المهم فمن المتوقع أن يحقق العمل الذي يحمل أسم رجال الظل نجاح جماهيري كبير مثل الجزء الأول الذي عرض رمضان الماضي، وتستعرض "الدستور" تفاصيل الجزء الثاني من العمل والقصة التي يناقشها.
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قصة مسلسل الاختيار 2 في رمضان 2021المسلسل بشكل عام يتحدث عن شهداء الشرطة في الفترة من 2013 حتى عام 2020 ويتناول بشكل خاص بطولة أحد أبطال الشرطة وهي الشخصية الذي قدمها كريم عبدالعزيز بجانب أحد الضباط الخونة الذي ينشقون عن الشرطة وينظم للإرهابيين وهو النجم أحمد مكي، ويعتمد الجزء الثاني على كشف تضليل الجماعات الإرهابية للرأي العام في مصر بجانب تقديم توعية للمصريين كما سيتم تقديم معارك أضخم وأكبر من الذي تم تقديمها في الجزء الأول كما أن المسلسل يحتوي على العديد من مشاهد التجمعات والمظاهرات والتي تم تنفيذها بصعوبة بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن المخرج بيتر ميمي أنتهي من تصويرها.
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القنوات الناقلة وأبطال مسلسل الاختيار 2
ومن المقرر عرض مسلسل الاختيار 2 علي قناة on وon دراما في مصر بشكل حصري وmbc السعودية حصري في الوطن العربي وسيتم عرضه على القناة بالتزامن، ويحمل الجزء الثاني من المسلسل اسم "رجال الظل" حيث يكشف بطولات ضباط الشرطة في مواجهة الجماعات الارهابية في الفترة من عام 2011 وحتي فض اعتصامات جماعة الإخوان الإرهابية في رابعة والنهضة.
ويقدم بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار مجموعة كبيرة من النجوم الذي يحظون بحب الجمهور على رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وعمرو عبدالجليل ومراد مكرم ويظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف على رأسهم محمد فراج وخالد النبوي وإياد نصار وأشرف عبدالباقي والمسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي.