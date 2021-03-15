رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مستثمرون: مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري تحفز سوق العقارات

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:33 م
السيسي
السيسي
أ ش أ
طباعة
قال مستثمرون ورجال أعمال في سوق العقارات المصري اليوم الإثنين، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل تنشط وتحفز سوق العقارات خلال الفترة القليلة المقبلة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل؛ لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 بالمائة.

وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين أن القرار يحمل العديد من الآثار الإيجابية اقتصاديا واجتماعيا.

وقالت لجنة التشييد بالجمعية إن إعادة بلورة مبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل تحفز شريحة كبيرة من فئات المجتمع علي تملك الوحدات السكنية.

وأوضح وليد السويدي رئيس اللجنة أن التوسع في التمويل العقاري يخدم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي بدرجة كبيرة وخاصة في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقاري مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات.

وتوقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية وحدوث رواج كبير لقطاع العقارات في مصر خلال العام الجاري 2021 وعلى المدى البعيد خاصةً مع تسهيل الإجراءات لتملك العقارات لفئات وطبقات محدودي ومتوسطي الدخل.

كما توقع رئيس شعبة الاستثمار العقاري السابق في اتحاد الغرف التجارية المهندس ممدوح بدر الدين، أن يؤدي إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل إلى تحقيق انتعاشة غير مسبوقة في القطاع العقار، موضحا أن خفض الفائدة سيسهم في إدخال شرائح جديدة من العملاء وتلبية احتياجات الفئات التي تمثل طلبا فعالا وحقيقيا.

ولفت إلى أن القرار سيحفز المزيد من الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات والدخول لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطي الدخل، ومشيرًا إلى أن مبادرات البنك المركزي حققت إيجابيات عديدة للقطاع العقاري، وأسهمت في تلبية احتياجات العملاء وكذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.

واتفق معه محمد الجزار، العضو المنتدب لإحدى شركات التمويل العقاري، والذي أوضح أن إتاحة تملك الوحدات العقارية للفئات والطبقات محدودة ومتوسطة الدخل سينعش سوق التمويل العقاري في مصر والذي يعد من الأسواق الواعدة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية ويتمتع بفرص نمو ضخمة.

وأكد أن التوسع في التمويل العقاري من القرارات الإيجابية والتي سبقتنا فيها العديد من الأسواق العالمية ومن الخطوات المهمة لتشجيع التمويل العقاري المصري في الوقت الذي يتمتع فيه القطاع غير المصرفي بفرص نمو ضخمة سواء في التمويل العقاري أو القروض العادية من خلال حزم من البرامج التمويلية المختلفة.

وأضاف الجزار أن توجيهات الرئيس السيسي للبنك المركزي ستحدث رواجًا وانتعاشة كبيرة للاقتصاد وللقطاع العقاري على حدا سواء خاصةً أن القطاع العقاري يدخل ضمن أساسيات وأعمدة الاقتصاد ومن الأسواق التي تأت في قلب الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن التوسع في التمويل العقاري خطوة مهمة ومكملة لتسجيل العقارات والقوانين الأخرى المنظمة للسوق العقاري، مما يسهم في التيسير على المواطنين لتسجيل الوحدات وبالتالي ضم عدد ضخم جدا للسوق الرسمية.

وأفاد بأن خفض أسعار الفائدة للتمويل العقاري سينعش الطلب على الوحدات ويحرك السوق سواء لتملك العقارات القديمة أو الجديدة، وفي نفس الوقت سيساعد البنوك في زيادة نسبة القروض من الودائع والتي لا تتعدى 45٪ حاليًا من خلال إعادة توظيفها واستثمارها بشكل آمن حيث أن مخاطر التمويل للعقارات معقولة جدا لتحفيز البنوك وشركات التمويل العقاري علي تمويل الوحدات العقارية.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري قد أعلن أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 3 في المائة على 30 عاما.

وقال إن مبلغ الـ100 مليار جنيه قابل للزيادة في حال كان الإقبال عليها كبيرا من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تتميز بطول مدتها إلى 30 عاما وأنها من أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل، كما أنها متناقصة ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.

موضوعات متعلقة

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-3-2021

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

الصور

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

image description

مياه أسيوط: 760 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بـ4 محطات مياه

image description

«سوق الجمعة».. من الحمام الزاجل إلى التماسيح «كله متاح»

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

الأكثر قراءة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

توقعات بثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة الخميس المقبل

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

التطعيم ضد كورونا في إندونيسيا يواجه أكبر تحد

3 هزات أرضية تضرب غرب إيران

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء والأصوات الذهبية في قصر بشتاك

استراتيجية الأمن القومي بقصور الثقافة

«ولاد البلد» تواصل عروضها بثقافة قنا

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء