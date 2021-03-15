سفير الاتحاد الأوروبي يشارك في جلسة حلف اليمين الدستورية للحكومة الليبية

أعلن سفير الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا خوسيه ساباديل، اليوم الإثنين، سفره إلى مدينة طبرق لحضور قسم اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الوطنية أمام البرلمان الليبي.وعبر ساباديل، في تغريدة له عبر "تويتر" عن تفاؤله بعمل الحكومة الجديدة لصالح كل الليبيين.وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق، بأن اليوم، ستنعقد جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.وأوضح بليحق أن الجلسة ستشهد حضور دولي موسع، ومن المتوقع حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة مثل السفير الأمريكي والسفير الانجليزي والسفير الفرنسي والسفير التركي والسفير التونسي والمغربي والجزائري الذين سيحضرون مع مجلس النواب مراسم أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية.وتابع، كما ستشهد الجلسة حضور عدد من السفراء عبر تقنية الزوم بالإضافة الى حضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.