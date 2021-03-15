تايلور سويفت تفوز بجائزة جرامي أفضل ألبوم للمرة الثالثة

حصلت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، على جائزة جرامي لأفضل ألبوم هذا العام، وحققت رقما قياسيا بفوزها الجديد، ودخلت التاريخ كأول امرأة تفوز بنفس الجائزة ثلاثة مرات في تاريخ الموسيقى الغربية.ونالت تايلور سويفت جائزة أفضل ألبوم لعام 2021، في الحفل الذي أقيم منذ ساعات بلوس أنجلوس في نسخته الـ63، عن أحدث ألبوماتها "فلكلور"، الذي تصدرت به قائمة المبيعات الأمريكية نهاية العام الماضي.قدمت سويفت على المسرح خطابا قصيرا عقب إعلان فوزها بالجائزة، شكرت فيه صديقها الممثل البريطاني الصاعد جو ألوين، وصديقيها الممثل ريان رينولدز وزوجته بلاك ليفلي، بعدما سمحا لها بالإفصاح عن اسم طفلتهما الثالثة بيتي.وقالت سويفت على مسرح جرامي، إنها قضت أفضل وقت في كتابة أغاني ألبومها مع صديقها جو ألوين في الحجر الصحي، وكان أول شخص تعزف أمامه أغاني ألبومها الأخير قبل جمهورها.