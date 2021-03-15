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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وليد توفيق يكشف كواليس أزمته مع هانى شاكر

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:33 ص
الفنان وليد توفيق
الفنان وليد توفيق
محمد مجدي
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أعلن الفنان وليد توفيق في برنامج "the insider بالعربي" سبب أزمته مع الفنان هاني شاكر بسبب طرحه أغنية جديدة بعنوان "بقالي كثير" بعد مدة قصيرة على طرحه أغنية "كيف بتنسى" الذي قام توفيق بتلحينها ما أثر على نجاح العمل.

وقال وليد توفيق مع الإعلامي إيلي نخله، إنه اتصل بالفنان هاني شاكر وعاتبه، مشيرًا إلى أن شاكر لم يتضايق من اتصاله لأنه يعلم أن توفيق يريد مصلحته.

من جهة أخرى، بدأ وليد توفيق بالتحضير لأغنية جديدة كشف عن كلماتها التي كتبها الشاعر نزار فرنسيس وسيتولى تلحينها بنفسه وهو كان تولى أيضًا تلحين عمله الأخير "محتجلو جنبي".

وقد عبر وليد عن سعادته بنجاح الأغنية الذي قال إنها "طالعة من جوارحه"، مشيرًا إلى أن ذكاء الفنان الذي بخبرته أن يتماشى مع الستايل الجديد للأغاني من غير أن يمحي هويته القديمة.

وخلال اللقاء كشف وليد توفيق عن سر شبابه الدائم قائلًا إنه خسر الكثير من حريته ليحافظ على صورته وأعلن أنه يبتعد عن الكثير من الأطباق منها البرجر ولكن قبل لقائه مع برنامج "the insider" تناولها برفقة زوجته جورجينا رزق.

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