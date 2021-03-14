«الاستثمار العقاري»: مبادرة الرئيس للتمويل تنعش السوق

قال محمد البستاني، عضو شعبة الاستثمار العقاري، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تمويل عقاري بنسبة ٣% تؤكد اهتمامه بمتوسطي الدخل.وأضاف البستاني، لـ"الدستور" أن مبادرات الرئيس لمحدودي الدخل من صحة وتعليم وغيرها تؤكد حرصه على المواطن البسيط.ولفت إلى أن تلك المبادرة تساهم في انتعاش السوق العقاري الفترة المقبلة بعد حالة الركود السابقة، فضلا عن معدلات التشغيل.وكان الرئيس وجه بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣%.