مدينة زويل للعلوم تتسلم المبنى السكني الجديد بسعة ٩٣ غرفة

تسلمت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا اليوم، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المبنى السكنى الجديد بسعة ٩٣ غرفة ١٨٦ سرير مجهزة على أعلى مستوى فندقي.وبدأت المدينة في تسكين الطلاب بالفعل وهو ما يعد إنجازًا كبيرا في ضوء تسارع العمل للانتهاء من إنشاءات المرحلة الثانية منها.وشكر الدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إلى الدكتور خالد عبد الغفار رئيس مجلس الأمناء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه المستمر للمدينة، والشكر كذلك للمهندس سميح ساويرس عضو مجلس أمناء المدينة على تبرعه بتأثيث وتجهيز الفندق السكني.وأشار «عبدربه» إلى أن المدينة تستعد لاستلام المجمع الإداري والثقافي خلال أسابيع بعد الانتهاء من تشطيبه وتأثيثه فيما يستمر العمل بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإنتهاء من المبنى الأكاديمي للجامعة، وهو الأكبر على مستوى مصر وتسليمه بشكل جزئي في سبتمبر المقبل.وأكد أن الدعم الذي توليه الدولة لمدينة زويل كان السبب الرئيسي في استكمال هذا الصرح العلمي الذي يسهم بقوة في مسيرة التعليم والبحث العلمي بمصر، لافتًا إلى أن جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمدنية ستفتح أبوابها قريبا لاستقبال دفعة جديدة من طلاب مصر النابهين الراغبين في دراسة أحدث ما وصل إليه العلم في تخصصات دقيقة ومتقدمة.