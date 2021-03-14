نجمة مسلسل «لؤلؤ».. هدير عبدالناصر في ضيافة «لايف الدستور» (صور)

استضافت جريدة "الدستور" اليوم الأحد داخل ستوديو التصوير الخاص بها الفنانة الشابة هدير عبدالناصر والتي تألقت مؤخرا بالظهور في مسلسل لؤلؤ الذي قامت بطولته النجمة مي عمر والنجم أحمد زاهر.وحكت هدير عبدالناصر خلال اللايف المباشر عن تفاصيل شخصية مروة التي قدمتها في العمل وعن علاقتها بكل الفنانين المشاركين في المسلسل بينما كشفت عن بدايتها الفنية وكواليس اعمال الجديدة والتي تقوم بتصويرها حاليًا.ووجهت هدير عبدالناصر خلال لايف "الدستور" رسالة إلى والدتها التي دعمتها بشكل كبير متمنية لها دوام الصحة؛ مشيرة إلى أن هناك كثيرين من الفنانين الذين تتمنى العمل معهم والممثلين والممثلات أيضا.