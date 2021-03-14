اتحاد الشغل: لن نقف متفرجين إزاء الوضع الخطير الذي تتجه إليه تونس

قال اتحاد الشغل في تونس، اليوم الأحد: «لن نقف متفرجين إزاء الوضع الخطير الذي تتجه إليه تونس»، بحسب قناة «العربية».وأضاف اتحاد الشغل، أن «النخبة السياسية في تونس تفتقر إلى مفهوم الدولة والمسؤولية»، مشيرًا إلى أن «تونس تتجه للخطر بسبب مهاترات النخبة السياسية الفاشلة».وأضاف اتحاد الشغل في تونس: «لدينا مخططات للضغط من أجل العودة للخيارات الوطنية».وفي سياق متصل، تعهدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، اليوم الأحد، بحشد أعداد غفيرة من التونسيين في مسيرة شعبية في محافظة صفاقس؛ لإدانة دعم الحركة للجمعيات المتطرفة، حسب قولها.و قالت «موسى»، أمام جمع من أنصارها في صفاقس، جنوب البلاد، إن حزبها سيزلزل الأرض تحت أقدام حركة النهضة في المسيرة الشعبية التي سيتم تنظيمها يوم 20 مارس الجاري، بمناسبة عيد الاستقلال، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.