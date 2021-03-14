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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رد الجميل.. «نوبي» يُزين مشروعه بجدارية لـ مجدى يعقوب بأسوان (صور)

الأحد 14/مارس/2021 - 02:10 م
مجدى يعقوب
مجدى يعقوب
أسوان_إسراء توفيق
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برسم جدارية بطريقة احترافية ودهانها بمجموعة من الألوان التى تلفت الأنظار إليها، أعلى الفندق البيئي الخاص به، عبر نوبي بقرية غرب سهيل بمدينة أسوان، عن حبه ودعمه لأمير القلوب الدكتور مجدى يعقوب، بعد نجاح عملية القلب المفتوح التى أجراها له منذ حوالى عام ونصف، والخدمة الطبية الجيدة والمعاملة الرائعة التى وجدها خلال فترة تلقيه للعلاج داخل مركزه لعلاج أمراض القلب فى أسوان، باعتباره ردًا للجميل. 

يقول محمد أحمد بسطاوى، مؤسس مشروع فندق بيئي بقرية غرب سهيل النوبية بمدينة أسوان، إنه منذ حوالي سنة ونصف كان يحتاج إلى عملية قلب مفتوح لتغيير 3 صممات بالقلب ويتابع مع أحد أطباء القلب بمدينة أسوان، وتم تحويله إلى مركز مجدي يعقوب للقلب، ثم بعدها بمدة استغرقت شهر تم تحديد موعد العملية له وجراح القلب العالمي الدكتور مجدى يعقوب هو الذي أجرها له.

وأضاف لـ"الدستور": بعد العملية بيومين تابع حالته الدكتور مجدي يعقوب للاطمئنان عليه، هو إنسان بسيط ونقي لدرجة كبيرة جدًا، حيث أنه يضيف البهجة بطلته البشوشة على مرضاه التى تبعث في قلوبهم الطمأنينة من أول نظرة، مشيرًا إلى أن متابعته كانت لمرة واحدة والتقط خلالها صورة تذكارية برفقته، قائلا: "بيدخل يطمن على المرضى ويضحك ويهزر معاهم العيان بيفوق أول ما يشوفه".

واستكمل أنه أراد بعد خروجه أن يرد الجميل لجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، برسم جدارية خاصة له على واجهة منزله، حتى يستطيع رؤيتها الجميع بعد عبورهم من المرسي النيلية للقرية، وتصبح بمثابة هدية حب وامتنان للدكتور، على كل ما يقدمه لمرضاه وأوجه الرعاية الطبية المتميزة التي يتلقونها خلال رحلة علاجهم داخل المركز، والمعاملة الجيدة التي كان يراها من الفرق الطبية الموجودة، خلال فتره علاجه التي استمرت لمدة ٢٢ يومًا، ''المستشفى زى فندق 5 نجوم ومعاملة الناس كلها كويسة خالص واهتمام المرضي مشوفتش مستشفي زي كده خالص''.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ الجدارية بعد عودته إلى منزله وخروجه من المستشفى، منذ حوالي سنة، بواسطة رسام يدعي رمضان من مدينة أسوان أيضًا، استغرق مدة تنفيذها ٤ ساعات فقط، مضيفًا أنه بعدها حرص على تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع وضع كلمات لشكر وتقدير أمير القلوب تعبيرًا عن حبه وسعادة بلقاء هذا الرجل النبيل، وأنها نالت إعجاب جميع محبيه، بالإضافة إلى أن هناك عدد من المترددين على الفندق يحرصون على إلتقاط الصور التذكارية أمام الجدارية.

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