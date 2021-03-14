السبب وراء تحرك مجموعة سفن أمريكية شرق المتوسط

أعلن أسطول العمليات السادس الأمريكي، أمس، أن مجموعة سفن أمريكية بقيادة حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور، دخلت مياه شرق المتوسط.وأوضح الأسطول في بيان له، أن مجموعة السفن ستجري تدريبات مشتركة مع سفن من البحرية اليونانية والإيطالية، وأن عددًا من سفن المجموعة دخلت قاعدة خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية.ومن المقرر أن تبقى حاملة "أيزنهاور" في البحر المتوسط لبعض الوقت وستتفاعل مع القوات البحرية للدول الأعضاء في حلف الناتو.كما تأتي تلك الخطوة عقب تصريحات تعبر عن تغير سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، اذ أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن الولايات المتحدة ترى أن منطقة الشرق الاوسط ما زالت حيوية لمصالح الأمن القومي الأمريكي.وشدد المتحدث على أن الولايات المتحدة ستحافظ على قوة متينة لجهة القواعد الثابتة أو القوات المتحركة، مثل إرسال القوة الضاربة من القاذفات، وهي جزء من القوة المنتشرة.امكانيات وتفاصيل عن الحاملة الأمريكية..حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" تابعة لبحرية الولايات المتحدة ومسماة على اسم الرئيس الأمريكي الـ34 دوايت أيزنهاور.وشاركت حاملة الطائرات في عمليات متعددة بما في ذلك عملية مخلب النسر خلال أزمة رهائن إيران في عام 1980.كما شاركت في حرب الخليج في التسعينيات، ومؤخرا في دعم العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان.