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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية

الأحد 14/مارس/2021 - 10:15 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا،
حسام محفوظ
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تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى رقم 27 لسنة 42 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 لمخالفتها مواد الدستور 4 و6 و92 من الدستور القائم، بشأن حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية.

ونصت المادة 6 على أنه لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.

أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فـى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقًا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقًا لقانونهم.

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