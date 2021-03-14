أفغانستان: مقتل شرطي في هجوم مسلح بإقليم ننجرهار

أفادت مصادر أفغانية اليوم الأحد، بمقتل شرطي في هجوم شنه مسلحون مجهولون بمدينة "جلال آباد" عاصمة إقليم "ننجرهار" الواقع شرقي البلاد.وقالت المصادر - حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - إنه تم إطلاق الرصاص على الشرطي الذي كان يعمل حارسا أمنيا في شركة توزيع الكهرباء في البلاد وقُتل أمام بوابة الشركة أثناء تأديته مهام عمله، مشيرة إلى أن المسلحين سرقوا سلاحه أيضا.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.