الإحصاء: استيراد موبايلات بـ1.7 مليار دولار خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من الهواتف المحمولة بلغت 1.754 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1.728 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 26 مليون دولار خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات تليفزيونات وهوائيات بلغت 323.4 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 676.6 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 353.3 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.