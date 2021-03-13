محمد خليفة أمينًا لإعلام الشعب الجمهوري بـ«قوصية أسيوط»

كلّف حزب الشعب الجمهوري بأسيوط محمد خليفة الأروش بمنصب أمانة إعلام الحزب بمركز القوصية، وذلك في إطار سعي الحزب للانتشار وضخ دماء شابة داخل مفاصل الحزب الذي نجح في حجز 50 مقعدًا خلال الانتخابات النيابية الأخيرة.ومن المقرر أن يبدأ الأروش خلال أيام وضع تصور وخطة إعلاميّة لأمانة إعلام القوصية، برئاسة كمال جبر للعمل على تحقيق أهداف الحزب العامة وتسليط الضوء بشكل أكبر على عمل الأمانات النوعية للحزب في أسيوط وإيصال رسالتهم الإعلامية بشكل متميز.وخليفة كانت له إسهامات ومشاركات سياسية بارزة في أسيوط، إضافة إلى نشاطه الإعلامي ومشاركته في تدشين عدة تجارب صحفية إقليمية في الصعيد، ويحظى بحب كبير بين الأوساط السياسية والإعلاميّة.