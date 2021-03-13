طرح البوستر الدعائي لمسلسل «لحم غزال»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "لحم غزال" للفنانة غادة عبد الرازق البوستر الدعائي للمسلسل المقرر المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل على شبكة قنوات mbc.تدور أحداث هذه السلسلة في بيئة اجتماعية شعبية وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء."لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.