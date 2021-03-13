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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة الظل في ميانمار يتعهد بمقاومة حكم المجلس العسكري

السبت 13/مارس/2021 - 07:52 م
ميانمار
ميانمار
وكالات
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وجه القائم بعمل رئيس الحكومة المدنية الموازية في ميانمار كلمة للشعب لأول مرة، السبت، من مكان اختبائه وتعهد بالمضي قدما في "ثورة" للإطاحة بالمجلس العسكري.
ووجه ماهن وين خاينج ثان، الذي عينه مشرعون مخلوعون في أعقاب الانقلاب العسكري في الأول من فبراير، كلمته عبر فيسبوك قائلا: "هذه أحلك لحظات الأمة ولحظة اقتراب بزوغ الفجر"، وقد لاذ ماهن وين خاينج ثان بالفرار مع معظم كبار المسؤولين بحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وقال شهود ووكالة ميانمار ناو الإعلامية المحلية وبي.بي.سي "الخدمة البورمية" إن 11 متظاهرا على الأقل قتلوا اليوم السبت في أحد أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب الذي استولى خلاله جيش ميانمار على السلطة واعتقل معظم القيادة المدنية بمن في ذلك الزعيمة أونج سان سوتشي.

وتم تعيين ماهن وين خاينج ثان الأسبوع الماضي قائما بعمل نائب الرئيس من قبل لجنة تمثل الأعضاء المخلوعين بالبرلمان والتي تعمل على الاعتراف بها كحكومة شرعية.

وأعلنت اللجنة عزمها إقامة ديمقراطية اتحادية ويعقد زعماؤها اجتماعات مع ممثلي أكبر المنظمات العرقية المسلحة في ميانمار والتي تسيطر بالفعل على مساحات شاسعة من الأراضي في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن المجلس العسكري الذي لم يتسن الوصول إليه للتعليق يوم السبت أن هذه اللجنة غير قانونية وقال إن أي شخص عضو فيها يمكن أن يواجه تهمة الخيانة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ووصفت اللجنة المجلس العسكري بأنه "منظمة إرهابية".

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