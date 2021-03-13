بسمة تنتهي من مشاهد «كومانجي» بالإسماعيلية

انتهت الفنانة بسمة من تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد (كومانجي) بمحافظة الإسماعيلية، والذي بدأت تصويره منذ أيام قليلة في أماكن مختلفة حيث صورت يومين هناك.وتعود بسمة بعد انتهاء تصوير تلك المشاهد إلى استوديوهات شبرامنت التي تشهد تصوير أغلب احداث الفيلم الجديد الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.واختار مخرج العمل مدينة الإسماعيلية لما لها من أجواء طبيعية ساحرة تناسب طبيعة الفيلم، حيث ينتمي لفئة الخيال العملي والفانتازيا.يشارك في بطولة الفيلم عباس أبوالحسن، وحسن عيد، ومحمود عزت، وعدد من الفنانين السويديين والإنتاج سويدي مصري مشترك، وتأليف أكرميني نوري، وإخراج محمود الشربيني.