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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع 6 أشخاص في انفجار صهريج داخل مصنع أسفلت جنوب تونس

السبت 13/مارس/2021 - 04:43 م
انفجار
انفجار
وكالات
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لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بجروح، السبت، في انفجار صهريج بمصنع أسفلت في المنطقة الصناعية بقابس جنوب شرق تونس، وفق ما أفادت الحماية المدنية.

وفي تصريح لـ«فرانس برس»، قال المتحدث باسم الحماية المدنية، معز تريعة، إن الانفجار "الذي لا تعرف بعد أسبابه" وقع الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وأوضح أنه "أوقع ستة ضحايا وجريحا في حصيلة أولية".

وتوفي أربعة من الضحايا في موقع الانفجار، فيما قضى اثنان بعد نقلهما إلى مستشفى قابس.

وأضاف تريعة أن عمليات البحث عن ضحايا آخرين متواصلة، دون أن يكشف تفاصيل أخرى.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محليّة تصاعد دخان أسود من مكان الانفجار غطّى جزءا من المنطقة الصناعية بقابس.

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