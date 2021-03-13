ليلى طاهر في عيد ميلادها: الاحتفال تغير عن زمان

قالت الفنانة القديرة ليلي طاهر إنها تحتفل اليوم بعيد ميلادها مع أسرتها بشكل خاص جدًا، مشيرة إلى أنها لم تلتزم بالتواجد في المنزل، نظرًا لظروف فيروس كورونا المنتشرة في العالم أجمع.أضافت ليلى لـ«الدستور»، أنها تلقت العديد من رسائل التهنئة بعيد ميلادها من أصدقائها المقربين، مؤكدة أن هناك اتصالات تأتي لها من جمهورها حتى الآن، لافتة إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد اختلف كثيرًا نظرًا لتغير الظروف، موجهة الشكر إلى كل مَن وجه إليها التهنئة في هذا اليوم.وتابعت الفنانة القديرة أن لديها كثير من الأعمال الفنية التي تعتبرها باقات ورد في مشوارها الفني؛ لافتة إلى أن هناك ذكريات طويلة لها في ستوديوهات التصوير عندما كانت تصادف يوم عيد ميلادها، مؤكدة أنها ذكريات لن تتكرر.