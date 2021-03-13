علاقة التسرب النفطى فى المتوسط واستهداف إسرائيل لناقلات إيرانية

طرحت صحيفة التايمز البريطانية، تساؤلات حول علاقة محتملة بين حادث تلوث شواطئ المتوسط بالقطران في فبراير الماضى وبين هجوم إسرائيلي على ناقلة محملة ب​النفط​ الخام كانت في طريقها من ​إيران​ إلى ​سوريا​.وأوضحت الصحيفة في ​تقرير لها، أن سلسلة الهجمات المنسوبة لإسرائيل على سفن إيرانية أسفرت في الماضي مرة واحدة على الأقل عن حادث تسرب مماثل، ووقع ذلك إثر الهجوم على ناقلة النفط سابيتي في ​البحر الأحمر​ عام 2019.وأكدت الصحيفة أنه بينما ألقى سياسيون إسرائيليون باللوم في التسرب النفطي على طول السواحل الإسرائيلية واللبنانية الشهر الماضي على ​ناقلة نفط​ خام من إيران إلى سوريا، لكن على ضوء التقارير عن استهداف إسرائيل المتكرر لناقلات النفط الإيرانية سينظر إلى هذا الأمر الان من منظور مختلف.وزعمت وزيرة حماية ​البيئة​ الإسرائيلية غيلا غاملئيل فى تصريحات سابقة، أن إيران لها علاقة بالتسرب النفطي الذي لوث شواطئ شرقي المتوسط في فبراير، قائلة إن التسرب نتج عن ناقلة نفط ليبية كانت تقل شحنة مقرصنة من إيران إلى سوريا.كما كشفت صحيفة ​وول ستريت جورنال​ الأمريكية قبل يومين، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإقليميين، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطا إيرانيا متجهة إلى سوريا خلال ​السنة​ ونصف الماضية في البحر الأحمر ومياه أخرى في المنطقة.