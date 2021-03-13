غدا.. شكري يناقش مع «خارجية النواب» تنسيق رؤية ملف حقوق الإنسان

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا غدًا الأحد، بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكري، للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، واستعراض جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نقل الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان في مصر في مختلف المحافل الدولية.كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الثاني بنفس اليوم، الشكاوى التي وصلت إلى اللجنة عبر البريد لتوجيهها للجهات المختصة.فيما تعقد اللجنة يوم الإثنين اجتماعين، الأول لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، وكذلك دور الوزارة في توعية الشباب بمفاهيم التسامح، ومناهضة العنف من خلال مراكز الشباب والمؤسسات التابعة للوزارة.ويأتي الاجتماع الثاني لاستكمال دراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات السادة الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة لاستكمال دراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.