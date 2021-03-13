الطاقم الكامل لمسلسل «أحسن أب» لـ على ربيع

شهدت الساعات الماضية اكتمال طاقم عمل مسلسل "أحسن أب" بطولة علي ربيع، للمشاركة في الموسم الرمضاني القادم، بعد عدد من التبديلات خلال الساعات الأخيرة.وتقدم البطولة النسائية في العمل الجديد هاجر أحمد وجيهان خليل وندا العراقية، ويشارك في البطولة كل من نجم الكوميديا أحمد فتحي والفنان مراد مكرم والفنان الكوميدي خالد عليش والفنان القدير سامي مغاوري والفنانة عارفة عبدالرسول، بالإضافة إلى عدد من الشباب منهم أحمد جمال سعيد والطفل كريم حسين.جاء ذلك مع بدء التصوير تحت قيادة المخرج معتز التوني الذي أدخل علي ربيع معسكرًا مغلقًا بداية من أمس الجمعة لتصوير المسلسل الجديد حتى منتصف الشهر الكريم لسرعة الانتهاء من العمل وفقًا للخطة الموضوعة مع شركة سينرجي، ومن المقرر أن يقدم المسلسل عبر 15 حلقة.