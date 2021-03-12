كيرلس يستخدم أسلوب «فان جوخ» لرسم الدكتور مجدى يعقوب (صور)

كيرلس جورج شاب في منتصف العشرينات من عمره، مهندس معماري وفنان تشكيلي تمكن من تصميم سلسلة لوحات لشخصيات مصرية بأسلوب المدرسة الانطباعية والتعبيرية لفان جوخ ولا يوجد مثلها سوى في متحف الفن الحديث ومتحف أمستردام خارج مصر.وقال "كيرلس" في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تمكن من إنهاء هذه اللوحات في عام، متابعًا: "السلسلة أنا أول واحد أعملها في مصر".كما قرر اختيار عدد من الشخصيات العامة والمؤثرة في للمصريين لما لهم من فضل كبير على رأسهم الدكتور مجدي يعقوب، ولاعب ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، والدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، البابا شنودة، وشيخ الأزهر، وغيرها من الشخصيات العامة والمؤثرة.