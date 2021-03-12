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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الرئاسي الليبي»: سنعمل على تعزيز السلم وتوحيد المؤسسة العسكرية

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:02 م
محمد المنفي
محمد المنفي
منار أحمد
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قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي إن المجلس سيدعم التوجه لتوحيد المؤسسة العسكرية على أسس مهنية.

وأكد المنفي- حسبما نقلت قناة (العربية) اليوم الجمعة- مواصلة دعمه جهود اللجنة العسكرية (5+5) في تعزيز السلم، قائلا "جهدنا الأكبر سينصب على عملية المصالحة الوطنية".

ولفت إلى أن المجلس سيوفر للحكومة الجديدة الظروف لأن تباشر عملها بسرعة، داعيا الليبيين للتسامح فيما بينهم؛ لتحقيق التعايش السلمي.

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