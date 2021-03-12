«الرئاسي الليبي»: سنعمل على تعزيز السلم وتوحيد المؤسسة العسكرية

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي إن المجلس سيدعم التوجه لتوحيد المؤسسة العسكرية على أسس مهنية.وأكد المنفي- حسبما نقلت قناة (العربية) اليوم الجمعة- مواصلة دعمه جهود اللجنة العسكرية (5+5) في تعزيز السلم، قائلا "جهدنا الأكبر سينصب على عملية المصالحة الوطنية".ولفت إلى أن المجلس سيوفر للحكومة الجديدة الظروف لأن تباشر عملها بسرعة، داعيا الليبيين للتسامح فيما بينهم؛ لتحقيق التعايش السلمي.