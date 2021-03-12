«الرئاسي الليبي»: سنعمل على تعزيز السلم وتوحيد المؤسسة العسكرية
الجمعة 12/مارس/2021 - 10:02 م
منار أحمدطباعة
قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي إن المجلس سيدعم التوجه لتوحيد المؤسسة العسكرية على أسس مهنية.
وأكد المنفي- حسبما نقلت قناة (العربية) اليوم الجمعة- مواصلة دعمه جهود اللجنة العسكرية (5+5) في تعزيز السلم، قائلا "جهدنا الأكبر سينصب على عملية المصالحة الوطنية".
ولفت إلى أن المجلس سيوفر للحكومة الجديدة الظروف لأن تباشر عملها بسرعة، داعيا الليبيين للتسامح فيما بينهم؛ لتحقيق التعايش السلمي.
وأكد المنفي- حسبما نقلت قناة (العربية) اليوم الجمعة- مواصلة دعمه جهود اللجنة العسكرية (5+5) في تعزيز السلم، قائلا "جهدنا الأكبر سينصب على عملية المصالحة الوطنية".
ولفت إلى أن المجلس سيوفر للحكومة الجديدة الظروف لأن تباشر عملها بسرعة، داعيا الليبيين للتسامح فيما بينهم؛ لتحقيق التعايش السلمي.