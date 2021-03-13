سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 13-3-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 13-3-2021 في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري وشهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإستثمار العربي وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.22 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.







سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية وتدوال سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه. يهمك أيضًا.. أسعار العملات الأجنبية اليوم وتدوال سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

يعرض لكم " الدستور " في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 13-3-2021 في البنوك المصرية.سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.