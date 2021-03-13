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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 13-3-2021

السبت 13/مارس/2021 - 07:17 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
هبه محمد
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يعرض لكم " الدستور " في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 13-3-2021 في البنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 13-3-2021 في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإستثمار العربي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.22 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

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سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وتدوال سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

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