سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 13-3-2021
السبت 13/مارس/2021 - 07:17 ص
هبه محمدطباعة
يعرض لكم " الدستور " في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 13-3-2021 في البنوك المصرية.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 13-3-2021 في البنوك المصرية
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصريسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصريوشهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصروتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإستثمار العربيوسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.22 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.
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