أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 13-3-2021 فى البنوك
السبت 13/مارس/2021 - 06:57 ص
هبه محمدطباعة
يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة الأسعار والتفاصيل التي تشمل أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 13-3-2021 في البنوك التالية: (البنك الأهلي المصري - بنك عودة - بنك البركة - بنك الإسكندرية - البنك التجاري الدولي - المصرف المتحد).
أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 13-3-2021 في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم السبت في مصربلغ سعر الدولار اليوم السبت في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، وسجلت سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له أمس يوم الجمعة.
ووصل سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي - المصرف العربي الدولي - المصرف المتحد - وبنك قناة السويس نحو ما يقرب إلى 15.63 جنيه.
وفي بنك مصر والبنك الأهلي سجل نحو ما يقرب إلى 15.65 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 15.57 جنيه.
وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو ما يقرب إلى حوالي 18.63 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.73 جنيه.
وسجل سعر الريال السعودي في البنك الخليجي المصري نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.20 جنيه.
وسجلت العملة السعودية في بنك البركة نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.23 جنيه.
وفي بنك مصر والبنك الأهلي سجل نحو ما يقرب إلى 15.65 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 15.57 جنيه.
سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت في مصروتداول سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 18.65 جنيه للشراء، وسجل اليورو في البنك الأهلي المصري نحو ما يقرب إلى 18.65 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.86 جنيه.
وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو ما يقرب إلى حوالي 18.63 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.73 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في مصروبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 21.74 جنيه للشراء و21.98 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية وبنك HSBC والبنك الأهلي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصروتداول سعر الريال السعودي اليوم السبت في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.20 جنيه في البنك الأهلي المصري.
وسجل سعر الريال السعودي في البنك الخليجي المصري نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.20 جنيه.
وسجلت العملة السعودية في بنك البركة نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.23 جنيه.
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وفي بنك عودة وبنك المشرق والمصرف المتحد وبنك بلوم سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.03 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.17 جنيه.
وفي بنك عودة وبنك المشرق والمصرف المتحد وبنك بلوم سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.03 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.17 جنيه.