أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 13-3-2021 فى البنوك

سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت في مصر

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في مصر وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 21.74 جنيه للشراء و21.98 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية وبنك HSBC والبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصر وتداول سعر الريال السعودي اليوم السبت في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.20 جنيه في البنك الأهلي المصري.



وسجل سعر الريال السعودي في البنك الخليجي المصري نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.20 جنيه.



وسجلت العملة السعودية في بنك البركة نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.23 جنيه.









وفي بنك عودة وبنك المشرق والمصرف المتحد وبنك بلوم سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.03 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.17 جنيه. قد يهمك.. سعر الدينار الكويتي اليوم وفي بنك عودة وبنك المشرق والمصرف المتحد وبنك بلوم سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.03 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.17 جنيه.

ووصل سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي - المصرف العربي الدولي - المصرف المتحد - وبنك قناة السويس نحو ما يقرب إلى 15.63 جنيه.وفي بنك مصر والبنك الأهلي سجل نحو ما يقرب إلى 15.65 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 15.57 جنيه.وتداول سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 18.65 جنيه للشراء، وسجل اليورو في البنك الأهلي المصري نحو ما يقرب إلى 18.65 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.86 جنيه.وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو ما يقرب إلى حوالي 18.63 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.73 جنيه.