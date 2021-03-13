رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 13-3-2021 فى البنوك

السبت 13/مارس/2021 - 06:57 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
هبه محمد
طباعة
يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة الأسعار والتفاصيل التي تشمل أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 13-3-2021 في البنوك التالية: (البنك الأهلي المصري - بنك عودة - بنك البركة - بنك الإسكندرية - البنك التجاري الدولي - المصرف المتحد).

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 13-3-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت في مصر

بلغ سعر الدولار اليوم السبت في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، وسجلت سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له أمس يوم الجمعة.

ووصل سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي - المصرف العربي الدولي - المصرف المتحد - وبنك قناة السويس نحو ما يقرب إلى 15.63 جنيه.

وفي بنك مصر والبنك الأهلي سجل نحو ما يقرب إلى 15.65 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 15.57 جنيه.

سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت في مصر

وتداول سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 18.65 جنيه للشراء، وسجل اليورو في البنك الأهلي المصري نحو ما يقرب إلى 18.65 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.86 جنيه.

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو ما يقرب إلى حوالي 18.63 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.73 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في مصر

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 21.74 جنيه للشراء و21.98 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية وبنك HSBC والبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصر

وتداول سعر الريال السعودي اليوم السبت في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.20 جنيه في البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الخليجي المصري نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.20 جنيه.

وسجلت العملة السعودية في بنك البركة نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.23 جنيه.

قد يهمك.. سعر الدينار الكويتي اليوم

وفي بنك عودة وبنك المشرق والمصرف المتحد وبنك بلوم سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.03 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ 4.17 جنيه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

موعد اول يوم شعبان 2021 وفضل الصيام فيه

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 13-3-2021

أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 13-3-2021

اعتراف ابنة تاجر مخدرات مكسيكي كبير أمام القضاء الأمريكي بالتهمة الموجهة إليها

أوجسبورج يفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1 فى الدورى الألمانى

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

«الكتاب والتفاحة».. تفاصيل معركة عباس العقاد مع محمد مندور

أبرزهم محرم فؤاد.. يحيى الموجى: والدى اكتشف الكثير من النجوم

الليلة.. عرض فيلم برسونا بنادى سينما جزويت القاهرة

الشاعرة مسعودة جاد الله بضيافة برنامج «اقرأ معانا».. الليلة