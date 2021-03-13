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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 13-3-2021 فى البنوك المصرية

السبت 13/مارس/2021 - 05:39 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الكويتية اليوم السبت الموافق 13-3-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 13-3-2021

وعلي المستوي المحلي، تباين سعر الدينار الكويتي اليوم، أمام نظيره المصري خلال فترة أجازة البنوك ليومي الجمعة والسبت، إذ ظلت العملة الكويتية محافظة على مستوياتها، في قطاع ملحوظ من البنوك المحلية، ليبلغ متوسط سعر الدينار اليوم 5206 جنيهًا للشراء وللبيع 48.97، وفقًا لآخر التحديثات البنكية.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم فى سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

حققت المؤشرات الصباحية لسعر الدينار الكويتي اليوم خلال فترة التداولات الصباحية في البنك الأهلي الكويتي للشراء عند مستوى 52.06 جنيه وللبيع 48.97، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 52.20 جنيه وللبيع 47.80، وفي بنك الاستثمار العربي استقر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 52.26 جنيه وللبيع 48.68، أما في بنك مصر فسجل للشراء 52.06 جنيه وللبيع 48.97.

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وكما سجل سعر صرف العملة الكويتة اليوم، في مصرف أبوظبي الاسلامي للشراء 52.19 جنيه وللبيع 48.63، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 52.01 جنيه وللبيع 47.36، كما تراجع الدينار اليوم ليسجل في المصرف المتحد للشراء 52.01 جنيه وللبيع 47.36، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 52.05 جنيه وللبيع 47.98، وفي بنك أبوظبي الأول سجل للشراء 52.03 جنيه وللبيع 48.84.

استقرار سعر الدينار اليوم السبت

كما أظهرت مؤشرات الشاشات ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم ليسجل داخل بنك القاهرة للشراء 52.13 جنيه وللبيع 48.93، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 51.97 جنيه وللبيع 48.17، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 52.17 جنيه وللبيع 48.21، كما ارتفع سعر الدينار اليوم ليسجل في بنك الكويت الوطني للشراء 52.24 جنيه وللبيع 48.97، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 52.20 جنيه وللبيع 51.78.

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