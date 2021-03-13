تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-3-2021 فى مصر
السبت 13/مارس/2021 - 07:58 ص
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم السبت 13-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.
أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، حيث من المتوقع أن يسود حالة البلاد، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، دافئ على شمال الصعيد وحار على جنوبه. وليلًا يسود طقس شديد البرودة على شمال البلاد، بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على جنوب البلاد.
ويقدم لكم موقع " الدستور " تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 23 11
الإسكندرية 19 12
وادى النطرون 22 12
طنطا 22 12
شبين الكوم 22 11
دمنهور 21 12
بلطيم 20 11
مطروح 18 12
السلوم 19 11
سيوة 21 11
بورسعيد 19 12
دمياط 19 12
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 13
الإسماعيلية 23 12
السويس 22 12
العريش 20 11
رفح 19 12
رأس سدر 23 13
نخل 22 10
نويبع 24 18
طابا 23 15
كاترين 20 08
الطور 23 15
شرم الشيخ 26 15
الغردقة 26 15
مرسى علم 27 15
الفيوم 23 11
بنى سويف 23 11
المنيا 23 10
أسيوط 24 10
سوهاج 25 12
قنا 29 12
الأقصر 30 13
أسوان 31 14
أدفو 30 15
أبوسمبل 29 13
الوادى الجديد 27 14
شلاتين 29 17
أبو رماد 30 17
حلايب 26 16
رأس حدربة 25 16
أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، حيث من المتوقع أن يسود حالة البلاد، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، دافئ على شمال الصعيد وحار على جنوبه. وليلًا يسود طقس شديد البرودة على شمال البلاد، بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على جنوب البلاد.
حالة الطقس اليوم السبت 13-3-2021كما كشفت الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.
ويقدم لكم موقع " الدستور " تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:
درجات الحرارة المتوقعة اليومالعظمى الصغرى
القاهرة 23 11
الإسكندرية 19 12
وادى النطرون 22 12
طنطا 22 12
شبين الكوم 22 11
دمنهور 21 12
بلطيم 20 11
مطروح 18 12
السلوم 19 11
سيوة 21 11
بورسعيد 19 12
دمياط 19 12
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 13
الإسماعيلية 23 12
السويس 22 12
العريش 20 11
رفح 19 12
رأس سدر 23 13
نخل 22 10
نويبع 24 18
طابا 23 15
كاترين 20 08
الطور 23 15
شرم الشيخ 26 15
الغردقة 26 15
مرسى علم 27 15
الفيوم 23 11
بنى سويف 23 11
المنيا 23 10
أسيوط 24 10
سوهاج 25 12
قنا 29 12
الأقصر 30 13
أسوان 31 14
أدفو 30 15
أبوسمبل 29 13
الوادى الجديد 27 14
شلاتين 29 17
أبو رماد 30 17
حلايب 26 16
رأس حدربة 25 16
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