ميليشيا الحوثي تصف مقترح أمريكا بوقف النار في اليمن بـ«المؤامرة»

أعلنت ميليشا الحوثي، رفضها المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في اليمن، واصفة إياه بالمؤامرة، حسبما ذكرت قناة العربية.فيما وصف المرصد اليمني للألغام، استعراض ميليشيا الحوثي ألغامًا بحرية متنوعة في معرض عسكري بأنه "مثير للقلق".وقال المرصد - في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة- إن الألغام البحرية التي نشرها الحوثيون سابقًا في سواحل الحديدة تسببت في مقتل وجرح عشرات الصيادين، مؤكدا أنها تمثل تهديدًا كبيرًا لحياة الصيادين وللملاحة الدولية في البحر الأحمر.وكانت المليشيا الحوثية عرضت، أمس الخميس، في معرض للأسلحة بذكرى مقتل مؤسس الميليشيا حسين الحوثي، الذي قضى بنيران الجيش اليمني قبل 17 عامًا، صواريخ باليستية وألغاما بحرية جديدة.