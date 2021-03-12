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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد اول يوم شعبان 2021 وفضل الصيام فيه

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:10 م
الصيام
الصيام
أسماء منصور
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ساعات فقط وليست أيام تفصلنا عن اول يوم شعبان 2021 مما يجعل العديد من المسلمين في مصر والوطن العربي يتسائلون عن موعد أول يوم شعبان 2021 وفضل الصيام فيه وعلى الرغم من أن الشهور الكريمة هذا العام تأتي في ظل تواجد أزمة فيروس كورونا المستجد الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية ثم انتشر في مختلف أنحاء العالم إلا أن المصريين يتمنوا أن يستجيب الله دعوات الشهور الفضلي وان ينتهي الفيروس قريبا بأسرع وقت دون المزيد من الخسائر ونعرض لكم في التقرير التالي

موعد اول يوم شعبان 2021 وفضل الصيام فيه

طبقا لتصريحات مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة لوسائل الإعلام فإن إنتهاء شهر رجب في معظم دول العالم الإسلامي يوم السبت 13 فبراير الماضي، وبناءا على ذلك فإن موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2021 من المقرر أن يكون غدا السبت 13 الموافق مارس.

فضل الصيام في شهر شعبان 2021

أعلنت دار الإفتاء علي صفحتنا الرسمية في وقت سابق استحباب الصوم في شهر شعبان وكذلك رجب وذلك استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» رواه النسائي، فدل ذلك على استحباب الصوم في شهر رجب.

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يقول الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار»: ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسامة: «إن شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان» أنه يستحب صوم رجب؛ لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجبا به.

ميعاد بدء شهر شعبان 2021 

وأوضحت دار الإفتاء أن صيام شهر شعبان جائز ولا حرج فيه؛ لعموم الأدلة الواردة ونوهت دار الإفتاء المصرية إلي جواز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.

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