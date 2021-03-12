«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

الاحتياطات الأمنية قبل تفجير عمارة فيصل

وأعدت الأجهزة الأمنية والمهندسين المختصين كردونًا أمنيًا على مساحة واسعة بمحيط عمارة فيصل كما تم إخلاء عقارين مجاورين له تحسبًا لامتداد الموجة التفجيرية لهما، وشرحت مصادر أمنية كواليس عملية التفجير، حيث تبين أنه تم هدم جدران وحوائط ٣ طوابق فى منتصف العقار لكشف الأعمدة التى تم زرع كمية من المتفجرات "ديناميت" بداخلها.