توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي
الجمعة 12/مارس/2021 - 04:08 م
أسماء منصورطباعة
يبحث الكثير من الطلبة والأهالي عن توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي خاصة وأن استئناف الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي من المقرر أن يبدأ منذ غدا السبت الموافق 13 مارس، وذلك طبقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي في مؤتمر خاص بعد أن تم تأجيل أداء الإمتحانات الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة لما بعد إجازة نصف العام الدراسي وذلك خشية على الطلبة من أن تصيبهم العدوى.
-النص الأدبي من أعمال الخير
-وفيما يخص النحو أسلوب الشرط في النحو.
ثانيا مقررات مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي خلال شهر مارس 2021
-درس الضرب المتكرر
-درس القوى السالبة وغير السالبة والدروس التالية البرهان الاستدلالي والمضلع ومجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع ومجموع قياسات الزوايا الخارجية لمضلع
-درس الاتحاد الكيميائى
درس المركبات الكيميائية
-المعادلة الكيميائية -التفاعل الكيميائي.
- في الجغرافيا درس عناصر المناخ و درس الأقاليم المناخية
-وفي التاريخ درس الحياة الاجتماعية وأبداعات مصرية (الكتابة - الأدب).
يذكر أن طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد صرح بأن النظام المتبع في الفصل الدراسي الثاني الخاص بالصف الأول الإعدادي هو إلغاء إمتحانات آخر العام علي أن يتم تقييم الطلبة في المواد بامتحانات الشهور كبديل لإمتحان الصف الثاني الإعدادي.
توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعداديويرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي ليتسنى لهم متابعة المستوى الدراسي لأبنائهم اولا بأول، وحرصا من الدستور على توفير كافة المعلومات لقرائها معرض لكم في السطور التالية توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي.
أولا مقررات مادة اللغة العربية للصف الاول الاعدادي في شهر مارس 2021- دروس «تواضع سيدنا عمر»
-النص الأدبي من أعمال الخير
-وفيما يخص النحو أسلوب الشرط في النحو.
ثانيا مقررات مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي خلال شهر مارس 2021
-درس الضرب المتكرر
-درس القوى السالبة وغير السالبة والدروس التالية البرهان الاستدلالي والمضلع ومجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع ومجموع قياسات الزوايا الخارجية لمضلع
مقر توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعداديمادة العلوم للصف الأول الإعدادي في شهر مارس
-درس الاتحاد الكيميائى
درس المركبات الكيميائية
-المعادلة الكيميائية -التفاعل الكيميائي.
مقررات مادة الدراسات الاجتماعية في شهر مارس 2021-مقرر شهر مارس لمادة الدراسات الاجتماعية
- في الجغرافيا درس عناصر المناخ و درس الأقاليم المناخية
-وفي التاريخ درس الحياة الاجتماعية وأبداعات مصرية (الكتابة - الأدب).
يذكر أن طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد صرح بأن النظام المتبع في الفصل الدراسي الثاني الخاص بالصف الأول الإعدادي هو إلغاء إمتحانات آخر العام علي أن يتم تقييم الطلبة في المواد بامتحانات الشهور كبديل لإمتحان الصف الثاني الإعدادي.
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