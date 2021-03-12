توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي

أولا مقررات مادة اللغة العربية للصف الاول الاعدادي في شهر مارس 2021

مقر توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي

مقررات مادة الدراسات الاجتماعية في شهر مارس 2021





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يبحث الكثير من الطلبة والأهالي عن توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي خاصة وأن استئناف الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي من المقرر أن يبدأ منذ غدا السبت الموافق 13 مارس، وذلك طبقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي في مؤتمر خاص بعد أن تم تأجيل أداء الإمتحانات الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة لما بعد إجازة نصف العام الدراسي وذلك خشية على الطلبة من أن تصيبهم العدوى.ويرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي ليتسنى لهم متابعة المستوى الدراسي لأبنائهم اولا بأول، وحرصا من الدستور على توفير كافة المعلومات لقرائها معرض لكم في السطور التالية توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي.- دروس «تواضع سيدنا عمر»-النص الأدبي من أعمال الخير-وفيما يخص النحو أسلوب الشرط في النحو.ثانيا مقررات مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي خلال شهر مارس 2021-درس الضرب المتكرر-درس القوى السالبة وغير السالبة والدروس التالية البرهان الاستدلالي والمضلع ومجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع ومجموع قياسات الزوايا الخارجية لمضلعمادة العلوم للصف الأول الإعدادي في شهر مارس-درس الاتحاد الكيميائىدرس المركبات الكيميائية-المعادلة الكيميائية -التفاعل الكيميائي.-مقرر شهر مارس لمادة الدراسات الاجتماعية- في الجغرافيا درس عناصر المناخ و درس الأقاليم المناخية-وفي التاريخ درس الحياة الاجتماعية وأبداعات مصرية (الكتابة - الأدب).يذكر أن طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد صرح بأن النظام المتبع في الفصل الدراسي الثاني الخاص بالصف الأول الإعدادي هو إلغاء إمتحانات آخر العام علي أن يتم تقييم الطلبة في المواد بامتحانات الشهور كبديل لإمتحان الصف الثاني الإعدادي.