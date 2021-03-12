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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:08 م
طلاب الإعدادي
طلاب الإعدادي
أسماء منصور
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يبحث الكثير من الطلبة والأهالي عن توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي خاصة وأن استئناف الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي من المقرر أن يبدأ منذ غدا السبت الموافق 13 مارس، وذلك طبقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي في مؤتمر خاص بعد أن تم تأجيل أداء الإمتحانات الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة لما بعد إجازة نصف العام الدراسي وذلك خشية على الطلبة من أن تصيبهم العدوى.

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي

ويرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي ليتسنى لهم متابعة المستوى الدراسي لأبنائهم اولا بأول، وحرصا من الدستور على توفير كافة المعلومات لقرائها معرض لكم في السطور التالية توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي.

أولا مقررات مادة اللغة العربية للصف الاول الاعدادي في شهر مارس 2021

- دروس «تواضع سيدنا عمر»
-النص الأدبي من أعمال الخير
-وفيما يخص النحو أسلوب الشرط في النحو.

ثانيا مقررات مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي خلال شهر مارس 2021
-درس الضرب المتكرر
-درس القوى السالبة وغير السالبة والدروس التالية البرهان الاستدلالي والمضلع ومجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع ومجموع قياسات الزوايا الخارجية لمضلع

مقر توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي

مادة العلوم للصف الأول الإعدادي في شهر مارس

-درس الاتحاد الكيميائى
درس المركبات الكيميائية
-المعادلة الكيميائية -التفاعل الكيميائي.

مقررات مادة الدراسات الاجتماعية في شهر مارس 2021

-مقرر شهر مارس لمادة الدراسات الاجتماعية
- في الجغرافيا درس عناصر المناخ و درس الأقاليم المناخية
-وفي التاريخ درس الحياة الاجتماعية وأبداعات مصرية (الكتابة - الأدب).

يذكر أن طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد صرح بأن النظام المتبع في الفصل الدراسي الثاني الخاص بالصف الأول الإعدادي هو إلغاء إمتحانات آخر العام علي أن يتم تقييم الطلبة في المواد بامتحانات الشهور كبديل لإمتحان الصف الثاني الإعدادي.

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