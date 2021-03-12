إغلاق الطريق الدائري استعدادا لبدء تفجير عقار فيصل المحترق





تفاصيل طريقة تفجير عقار فيصل المحترق

واضافت المصادر ان اللجنة الهندسية قررت طريقة هدم عمارة الدائري ، حيث سيتم تفجيره على مرحلتين أو ثلاثة مراحل، وحددت له الميل على قطعة ارض فضاء خلفه أخلتها أجهزة محافظة الجيزة من كميات كبيرة من القمامة، لتصبح مسطحة تماما وتم وضع كميات كبيرة من الرمال بها حتى تقلل من صدمة ارتطام انقاض عقار فيصل بها.



وقالت المصادر أن التنفيذ سيتم بحضور مدير أمن الجيزة، وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية، وأعلنت الادارة العامة للمرور امس عن تحويلات مرورية واغلاق الطريق الدائري لحظة التفجير.





التحويلات المرورية بعد قرار اغلاق الطريق الدائري

و عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ قرار إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائرى بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وذلك بأسلوب النسف الحذر، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق الدائرى فى الإتجاهين لمسافة 500 متر من العقار المشار إليه لتأمين مستخدمى الطريق، من الساعة 3 مساءًا وحتى الساعة 4 مساءًا، ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:



- تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى على الطريق الدائرى (القوس الغربى) والمتجه إلى وصلة المريوطية، لاستخدام محور صفط اللبن في اتجاه جامعة القاهرة أو في إتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.



- تحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائري (القوس الغربي)، إلى محور وصلة المريوطية اتجاه كوبرى المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة، وعدم الاستكمال اتجاه مناطق العقار على القوس الغربي.



- تحويل القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب)، والمتجه إلى محور وصلة المريوطية فى اتجاه الطريق الزراعى لاستخدام وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربي باتتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى.



- تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائري المؤدية إلى مناطق العقار، وإرشاد المركبات باستكمال السير بمحور صفط اللبن والاتجاه يمينًا إلى الطريق الدائري (القوس الغربي) اتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي.



هذا ويتم إستخدام الطرق البديلة على النحو التالى:



- القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب) ويرغب في التوجه إلى طريق الإسكندرية الزراعي، يتم الصعود وصلة المريوطية فى إتجاه أعلى القوس الغربي إتجاه منزل طريق الإسكندرية الصحراوي منزل 4،5 باتجاه الإسكندرية ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو إتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائرى باتجاه طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى.



- القادم من مناطق الطريق الصحراوى وطريق الواحات ويرغب فى التوجه إلى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى يستخدم الطريق الدائرى (القوس الغربى) يمينًا إتجاه وصلة المريوطية وإستكمال أعلى الطريق الدائرى إتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام وإتجاه طريق القاهرة- الإسكندرية الرزاعى.



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- القادم من الطريق الدائرى من أعلى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب فى التوجه لمناطق الجيزة يتم إستخدام محور صفط اللبن فى إتجاه ميدان الجيزة وشارع فيصل وإتجاه جامعة القاهرة.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين و عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ قرار إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائرى بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وذلك بأسلوب النسف الحذر، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق الدائرى فى الإتجاهين لمسافة 500 متر من العقار المشار إليه لتأمين مستخدمى الطريق، من الساعة 3 مساءًا وحتى الساعة 4 مساءًا، ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:- تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى على الطريق الدائرى (القوس الغربى) والمتجه إلى وصلة المريوطية، لاستخدام محور صفط اللبن في اتجاه جامعة القاهرة أو في إتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.- تحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائري (القوس الغربي)، إلى محور وصلة المريوطية اتجاه كوبرى المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة، وعدم الاستكمال اتجاه مناطق العقار على القوس الغربي.- تحويل القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب)، والمتجه إلى محور وصلة المريوطية فى اتجاه الطريق الزراعى لاستخدام وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربي باتتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى.- تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائري المؤدية إلى مناطق العقار، وإرشاد المركبات باستكمال السير بمحور صفط اللبن والاتجاه يمينًا إلى الطريق الدائري (القوس الغربي) اتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي.هذا ويتم إستخدام الطرق البديلة على النحو التالى:- القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب) ويرغب في التوجه إلى طريق الإسكندرية الزراعي، يتم الصعود وصلة المريوطية فى إتجاه أعلى القوس الغربي إتجاه منزل طريق الإسكندرية الصحراوي منزل 4،5 باتجاه الإسكندرية ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو إتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائرى باتجاه طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى.- القادم من مناطق الطريق الصحراوى وطريق الواحات ويرغب فى التوجه إلى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى يستخدم الطريق الدائرى (القوس الغربى) يمينًا إتجاه وصلة المريوطية وإستكمال أعلى الطريق الدائرى إتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام وإتجاه طريق القاهرة- الإسكندرية الرزاعى.- القادم من الطريق الدائرى من أعلى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب فى التوجه لمناطق الجيزة يتم إستخدام محور صفط اللبن فى إتجاه ميدان الجيزة وشارع فيصل وإتجاه جامعة القاهرة.ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين

أغلقت الإدارة العامة للمرور الطريق الدائري، اليوم الجمعة الموافق 12/ 3/ 2021 استعدادا لبدء تفجير عقار فيصل المحترق.وأعدت الاجهزة الأمنية والمهندسين المختصين، كردونا أمنيا على مساحة واسعة بمحيط عمارة فيصل المحترق كما تم إخلاء عقارين مجاورين له تحسبا لامتداد الموجة التفجيرية لهما، وشرحت مصادر أمنية كواليس عملية تفجير عقار فيصل ، وتبين أنه تم هدم جدران وحوائط 3 طوابق في منتصف عقار الدائري لكشف الاعمدة التي تم زرع كمية من المتفجرات "ديناميت" بداخلها.