قبل التفجير بدقائق.. «الدستور» ترصد الموقف فى محيط «عقار فيصل»

دقائق معدودة تفصلنا عن المشهد الذي أثار الجدل، مساء أمس، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حين أعلنت الحكومة المصرية عن تفجير عقار فيصل الشهير."الدستور" تواجدت في محيط العقار قبل بدء عملية التفجير، التي أقرتها الحماية المدنية، ليتم تنفيذها في تمام الساعة الثالثة مساءً، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً، باستخدام الديناميت للتخلص من العقار بشكل كامل.المشهد كان جديدًا على أذهان قاطني المنطقة، الجميع يقف في شرفة منزله، ينتظر حدوث هذا التفجير، يتساءلون عن مدى الخطورة التي قد يسببها الحدث، فهم لأول مرة في حياتهم سينتظرون وقوع تفجير قبل الإبلاغ عنه.وبمجرد وصولنا للمنطقة التي ستشهد الحدث، سرعان ما رأينا تجمهر الأهالي حول الحواجز الأمنية، في انتظار رؤية المشهد الكامل للتفجير، لكن قوات الأمن طالبتهم بالانصراف من محيط المنطقة على الفور.أجرينا أيضًا جولة ميدانية حولة المنطقة للحديث مع السكان، والذين أوضحوا جميعهم أنا هذا هو الحل الأسلم للتخلص من العقار، الذي يتسبب دومًا في إثارة القلق حولهم.وقال أحدهم: "الشرطة أبلغتنا بعدم التواجد في محيط التفجير، وإخلاء جميع العقارات السكنية المجاورة للحدث، كما بدأ بعض المواطنين في تجهيز أنفسهم لمساعدة أفراد الأمن إذ احتاجوا أي شيء".