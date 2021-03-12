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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مناورات حربية بين إسرائيل وقبرص واليونان وسط توتر مع أنقرة

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:14 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، تدريبات بحرية مشتركة مع اليونان وقبرص، في أحدث مؤشر على زيادة التعاون بين الدول الثلاث، التي تنظر بقلق إلى أنشطة تركيا في شرقي البحر المتوسط.

ووفقا لما أعلنه جش الاحتلال، تأتي هذه المناورات بعد أيام قليلة على إجراء الجيش التركي مناورات في البحرين المتوسط وإيجه، تحت اسم الوطن الأزرق، وهو شعار المخطط التوسعي التركي في المنطقة.

وأفاد جيش الاحتلال، بأن مناورات نوبل دينا، شارك فيها فرنسا أيضا، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وتضمنت المناورات تدريبات على مكافحة الغواصات، وسيناريوهات البحث والإنقاذ، وسيناريو يحاكي معركة بين السفن.

من جانبه، قال قائد العمليات البحرية الإسرائيلية الأميرال إيال هاري "خلال الأسبوع الماضي، قادت البحرية تدريبات واسعة النطاق نفذت فيها قدرات في الحرب تحت الماء، والبحث والإنقاذ، ومرافقة القوافل، والقتال السطحي".

وتابع هارى "هذه التدريبات لها أهمية قصوى في تعزيز علاقة البحرية مع الأساطيل الأجنبية التي تشترك في المصالح".

واتخذت إسرائيل واليونان وقبرص عددا من الخطوات في الأشهر الأخيرة لتعزيز العلاقات، بما في ذلك خطط متقدمة لبناء كابل كهربائي تحت البحر بقدرة 2000 ميجاوات وخط أنابيب للغاز بطول 1900 كيلومتر (1300 ميل) تحت البحر.

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