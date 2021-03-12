الآن.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 بكود الطالب.. كن أول من يعرفها
الجمعة 12/مارس/2021 - 03:29 م
أسماء منصورطباعة
في هذه الأثناء يبحث العديد من الطلاب على محركات البحث على الإنترنت عن كيفية الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي 2021 بكود الطالب بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الخميس، عن إطلاق رابط نتيجة الصف الأول الثانوي عام 2021 للحصول على النتيجة.
ويعد هذا الرابط هو الرابط الإلكتروني الذي أفصحت عنه وزارة التربية والتعليم لمعرفة طلاب الصفوف الثانوية العامة لنتيجة الامتحانات.
ويذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 تمت بشكل جيد دون وجود أي صعوبات مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في موجتها الثانية كما تمت الإمتحانات بآلية مختلفة هذا العام.
ويعد هذا الرابط هو الرابط الإلكتروني الذي أفصحت عنه وزارة التربية والتعليم لمعرفة طلاب الصفوف الثانوية العامة لنتيجة الامتحانات.
نتيجة الصف الاول الثانوي 2021 بكود الطالب
وتعرض لكم الدستور في التقرير التالي خطوات الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2021 بكود الطالب وكافة المعلومات اللازمة في هذا الأمر نظرا لأن القلق حيال ظهور النتيجة قد ينتاب بعض طلبة الصف الأول الثانوي، وذلك بسبب انتقالهم لمرحلة دراسية مختلفة وأصعب نسبيا عن سابقتها المرحلة الإعدادية.
-يجب تسجيل الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بموقع وزارة التربية والتعليم thaneduone.emis.gov.eg.
-ثم يتم كتابة الكود الخاص بالطالب والذي استلامه من المدرسة
-بعدها يجب على الطالب إدخال البيانات الخاصة به من: - ( الرقم القومى - الصف الدراسى - المدرسة - للسنة الدراسية ).
نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 بكود الطالب.
-يجب تسجيل الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بموقع وزارة التربية والتعليم thaneduone.emis.gov.eg.
-ثم يتم كتابة الكود الخاص بالطالب والذي استلامه من المدرسة
-بعدها يجب على الطالب إدخال البيانات الخاصة به من: - ( الرقم القومى - الصف الدراسى - المدرسة - للسنة الدراسية ).
نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 بكود الطالب.
ويذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 تمت بشكل جيد دون وجود أي صعوبات مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في موجتها الثانية كما تمت الإمتحانات بآلية مختلفة هذا العام.
موعد استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثانيأعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأنه يتم بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 13-3-2021 الجاري، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من امتحانات الفصل الدراسي الأول الذي تم تأجيله بسبب اندلاع الموجة الثانية فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وظهور السلالة الجديدة المتحورة التي تنتشر أسرع بـ 70% من الموجة الأولى ولذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق نظام الحضور الاختيار برغبة ولي الأمر وتوقيع تعهد رسمي بذلك وتقديمه للمدرسة مكتوب وذلك خشية على انتشار العدوى بين الطلاب.
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