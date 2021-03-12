الآن.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 بكود الطالب.. كن أول من يعرفها

موعد استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني













ويذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 تمت بشكل جيد دون وجود أي صعوبات مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في موجتها الثانية كما تمت الإمتحانات بآلية مختلفة هذا العام.أعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأنه يتم بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 13-3-2021 الجاري، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من امتحانات الفصل الدراسي الأول الذي تم تأجيله بسبب اندلاع الموجة الثانية فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وظهور السلالة الجديدة المتحورة التي تنتشر أسرع بـ 70% من الموجة الأولى ولذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق نظام الحضور الاختيار برغبة ولي الأمر وتوقيع تعهد رسمي بذلك وتقديمه للمدرسة مكتوب وذلك خشية على انتشار العدوى بين الطلاب.